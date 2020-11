Al-Zawahiri è morto. Ma sulla notizia del decesso del leader di Al-Qaeda è subito giallo (Di sabato 21 novembre 2020) Al-Zawahiri è morto. La notizia del decesso del leader di al-Qaeda, riferita da Arab News, filtra da fonti della sicurezza afghane e pakistane. Una voce che risalirebbe a una settimana fa. Il medico egiziano, succeduto a Osama Bin Laden alla guida dell’organizzazione terroristica, sarebbe morto nei giorni scorsi a Ghazni, in Afghanistan, per «problemi respiratori» e complicanze dell’asma di cui soffriva, per le quali non ha ricevuto cure adeguate. Ma come noto, in questi casi il condizionale è d’obbligo. Sia perché le notizie che arrivano dall’Afghanistan sono spesso dubbie e frammentarie. Sia perché, troppe volte fin qui, riguardo le morti dei capi del terrorismo islamico hanno registrato annunci e smentite: motivazioni che invitano alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Al-. Ladeldeldi al-, riferita da Arab News, filtra da fonti della sicurezza afghane e pakistane. Una voce che risalirebbe a una settimana fa. Il medico egiziano, succeduto a Osama Bin Laden alla guida dell’organizzazione terroristica, sarebbenei giorni scorsi a Ghazni, in Afghanistan, per «problemi respiratori» e complicanze dell’asma di cui soffriva, per le quali non ha ricevuto cure adeguate. Ma come noto, in questi casi il condizionale è d’obbligo. Sia perché le notizie che arrivano dall’Afghanistan sono spesso dubbie e frammentarie. Sia perché, troppe volte fin qui, riguardo le morti dei capi del terrorismo islamico hanno registrato annunci e smentite: motivazioni che invitano alla ...

