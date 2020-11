iconanews : Afghanistan:Iran,'attacco Kabul è guerra per procura di Usa' - agenzia_nova : Afghanistan: colpita da un razzo l'ambasciata dell'#Iran a #Kabul - Shanaai4 : @alexium_alessio @Sara__Alchemist @Adnkronos Record di bombe sganciato in Afghanistan nel 2019. Ha venduto tecnolog… - RadioItaliaIRIB : Afghanistan: missile contro l'ambasciata iraniana a Kabul - FiorinaFabio : Ritiro responsabile Usa dall’Afghanistan trova un Iran favorevole -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Iran

La Prealpina

aggiungendo che "l'attacco è un esempio di guerra per procura degli Stati Uniti e una mossa degli alleati terroristi degli americani in Afghanistan". Condannando gli attacchi missilistici su "aree non ...Un razzo ha colpito il cortile dell'ambasciata dell'Iran a Kabul, senza provocare vittime né danni. Lo ha detto il portavoce del ...