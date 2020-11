Afghanistan, pioggia di missili a Kabul: 8 morti, l’Isis rivendica (Di sabato 21 novembre 2020) l’Isis ha rivendicato l’attacco avvenuto stamattina a Kabul, in Afghanistan, in cui hanno perso la vita almeno 8 persone. Una pioggia di 14 missili ha colpito diverse zone della capitale del Paese, tra cui anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate. In giornata i talebani avevano negato di essere coinvolti. La Nato, per voce dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto Rappresentante Civile in Afghanistan, ha condannato l’attentato: “L’appello alla pace degli afghani è stato tragicamente accolto con rinnovata violenza. Questa mattina abbiamo assistito a nuovi attacchi codardi in tutta Kabul. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime. La Nato sta con gli afghani nella loro lotta contro il terrorismo e per la pace”. Leggi anche: 1. Crisanti ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020)hato l’attacco avvenuto stamattina a, in, in cui hanno perso la vita almeno 8 persone. Unadi 14ha colpito diverse zone della capitale del Paese, tra cui anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate. In giornata i talebani avevano negato di essere coinvolti. La Nato, per voce dell’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto Rappresentante Civile in, ha condannato l’attentato: “L’appello alla pace degli afghani è stato tragicamente accolto con rinnovata violenza. Questa mattina abbiamo assistito a nuovi attacchi codardi in tutta. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime. La Nato sta con gli afghani nella loro lotta contro il terrorismo e per la pace”. Leggi anche: 1. Crisanti ...

