Afghanistan: missili su Kabul, almeno 8 morti (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Sono almeno otto le persone rimaste uccise dal lancio di 14 missili contro diverse aree di Kabul. Lo riferiscono fonti ufficiali. Secondo il portavoce del ministero degli ...

