Afghanistan | media arabi | il leader di al Qaida Al-Zawahiri è morto

(Di sabato 21 novembre 2020) Ildi alAyman Al-, successore di Osama bin Laden, è, in, molto probabilmente per cause naturali. Lo scrive il sito Arab News Pakistan, affermando di averne parlato...

GazzettaDelSud : #Afghanistan, media arabi: il leader di #alQaida Al-Zawahiri è morto - andrelettrico : RT @ebreieisraele: #attentato dei #terroristi #islamici a #kabul, 8 morti, 0 sui #media (tanto era colpa di #trump).Qui si parla di #Ivanka… - LucyMilano92 : RT @ebreieisraele: #attentato dei #terroristi #islamici a #kabul, 8 morti, 0 sui #media (tanto era colpa di #trump).Qui si parla di #Ivanka… - EmanueleQuerce2 : RT @ebreieisraele: #attentato dei #terroristi #islamici a #kabul, 8 morti, 0 sui #media (tanto era colpa di #trump).Qui si parla di #Ivanka… - MScherzare : RT @ebreieisraele: #attentato dei #terroristi #islamici a #kabul, 8 morti, 0 sui #media (tanto era colpa di #trump).Qui si parla di #Ivanka… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan media

Il leader di al Qaida Ayman Al-Zawahiri , successore di Osama bin Laden, è morto, in Afghanistan, molto probabilmente per cause naturali. Lo scrive il sito ...L'attacco, che ha causato almeno 8 vittime, è stato rivendicato dall'Isis. Il segretario di Stato Usa a Doha per le trattative di pace. Nessuna svolta ma c'è ottimismo ...