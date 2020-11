Afghanistan: Isis rivendica attacco con missili a Kabul (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco di questa mattina a Kabul con14 missili che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'hato l'di questa mattina acon14che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, ...

Controc43312427 : @eziomauro @repubblica Bella vignetta, il giorno in cui Trump ha annunciato il ritiro totale da Iraq e Afghanistan… - maxeffe74 : Condivido l'analisi di @giampaz ora a @NessunLuogo24 su ritiro Usa dall'Afghanistan. Il rischio è una nuova guerra… - BI_Italia : 'Il prezzo per partire potrebbe essere alto. Il Paese rischia di diventare una piattaforma per i terroristi per pia… - Floritmassimil1 : @romatorino @petergomezblog Quindi basta che UN C@GLI@I@NE QUALSIASI scriva FALSITà su Gino Strada e queste sono v… - Georgebrowngb : RT @ida_diletta: #Trump annuncia il ritiro di un terzo delle truppe #USA entro inizio gennaio 2021, prima di lasciare i poteri a #Biden, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Isis Afghanistan: Isis rivendica attacco con missili a Kabul - Ultima Ora Agenzia ANSA Afghanistan: Isis rivendica attacco con missili a Kabul

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco di questa mattina a Kabul con14 missili che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, ...

Afghanistan, razzi e colpi di mortaio a Kabul: 8 morti e 31 feriti

(LaPresse) – Colpi di mortaio hanno colpito diverse parti di Kabul, uccidendo almeno otto persone e ferendone altre 31. Lo ha precisato un portavoce del ministero dell’Interno afghano, Tariq Arian. I ...

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco di questa mattina a Kabul con14 missili che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, ...(LaPresse) – Colpi di mortaio hanno colpito diverse parti di Kabul, uccidendo almeno otto persone e ferendone altre 31. Lo ha precisato un portavoce del ministero dell’Interno afghano, Tariq Arian. I ...