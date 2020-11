Afghanistan: Isis rivendica attacco con missili a Kabul (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA, 21 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco di questa mattina a Kabul con14 missili che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, uccidendo almeno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA, 21 NOV - L'hato l'di questa mattina acon14che hanno colpito più zone della capitale ed anche la Green Zone, dove si trovano le ambasciate, uccidendo almeno ...

