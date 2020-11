Afghanistan, 14 missili su aree residenziali di Kabul (Di sabato 21 novembre 2020) Nella capitale afghana sono stati lanciati 14 missili esattamente dove hanno sede ambasciate e aziende internazionali. Il bilancio delle vittime. Stando a a quanto riportato dai giornalisti dell’Afp, una serie di forti esplosioni hanno colpito la capitale afghana. Secondo le testimonianze dei presenti i suoni delle esplosioni sono arrivate in rapida successione. Questo dettaglio fa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Nella capitale afghana sono stati lanciati 14esattamente dove hanno sede ambasciate e aziende internazionali. Il bilancio delle vittime. Stando a a quanto riportato dai giornalisti dell’Afp, una serie di forti esplosioni hanno colpito la capitale afghana. Secondo le testimonianze dei presenti i suoni delle esplosioni sono arrivate in rapida successione. Questo dettaglio fa L'articolo proviene da Inews.it.

OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Trump non si è certo sottratto alla consuetudine dei suoi predecessori di bombardare l'intera regione: 7.423 tra bombe e… - BOLSCEVITA : RT @OttobreInfo: 'Trump non si è certo sottratto alla consuetudine dei suoi predecessori di bombardare l'intera regione: 7.423 tra bombe e… - OttobreInfo : 'Trump non si è certo sottratto alla consuetudine dei suoi predecessori di bombardare l'intera regione: 7.423 tra b… - EmilianoGiamma : @LaFionda2020 @HuffPostItalia Ancora con questa bufala. I missili in Iran per assassinare Suleimani ed il record di… - EmilianoGiamma : @SebastianLaLira @RadioRadioWeb @OfficialTozzi Manca la quota di Trump. Missili in Iran per assassinare Suleimani e… -