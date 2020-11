Adesione Paglia al Pd | De Pierro | “Segnale di un centrosinistra che si riassetta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Nel prendere atto della manifestata volontà dell'amico collega consigliere Lucadi aderire al gruppo consiliare del Partito Democratico, in uno scenario di evidente riassetto dello schieramento di centro sinistra in previsione delle future amministrative locali, comunico di aver già provveduto ad informare il gruppo consiliare e che nei prossimi giorni sarà indetta una call conference al fine di deliberare formalmente la suddetta, così come previsto dal regolamento comunale". Così il capogruppo del Pd a palazzo Mosti Francesco Dein merito alla richiesta dial gruppo 'democrat' di Luca.