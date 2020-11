Adescava bambini su Fortnite per ottenere immagini pornografiche: 17enne scoperto dalla polizia (Di sabato 21 novembre 2020) Le indagini degli investigatori del commissariato di Rivoli (Torino) hanno portato all'arresto di un ragazzo di 17 anni che da mesi Adescava i bambini su diverse piattaforme social costringendoli a ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Le indagini degli investigatori del commissariato di Rivoli (Torino) hanno portato all'arresto di un ragazzo di 17 anni che da mesisu diverse piattaforme social costringendoli a ...

