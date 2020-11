Adesca bimbi su Fortnite e si fa inviare foto pedopornografiche | preso 17enne

(Di sabato 21 novembre 2020) Contattava i su e li convinceva a inviargli immagini. Un diciassettenne hato dei via internet e li ha convinti a produrre immagini a contenuto . È quanto ha scoperto la ...

Contattava i bambini su Fortnite e li convinceva a inviargli immagini pedopornografiche. Un diciassettenne ha adescato dei bambini via internet e li ha convinti a produrre immagini a contenuto pedopornografico.