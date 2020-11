Accordo di Dayton, una pace imperfetta che oggi rischia di offuscare la realtà storica sulla Ex-Jugoslavia (Di sabato 21 novembre 2020) Nel 2017 Milorad Dodik, allora presidente della Republika Srpska, l’entità serba della Bosnia Erzegovina, decretò che fosse vietato evocare l’orrore di Srebenica nei sussidiari scolastici e pure l’assedio di Sarajevo doveva scomparire da quei testi, perché, secondo lui, quegli eventi “non erano veri”. Già nel 1996, l’anno dopo, aveva dichiarato che la presunta tragedia denunciata dai musulmani era “una messa in scena per demonizzare i serbi”. E sul giornale delle forze armate serbe, lo stesso anno il generale Ratko Mladic, responsabile del massacro, giustificò il suo operato mentendo spudoratamente e trasformando gli inermi civili massacrati e gettati nelle fosse comuni in “gladiatori islamici” che lui aveva fronteggiato e sconfitto. Una versione totalmente immaginaria il cui unico scopo era disumanizzare le vittime. L’11 luglio di ogni anno i bosgnacchi, ossia i bosniaci musulmani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Nel 2017 Milorad Dodik, allora presidente della Republika Srpska, l’entità serba della Bosnia Erzegovina, decretò che fosse vietato evocare l’orrore di Srebenica nei sussidiari scolastici e pure l’assedio di Sarajevo doveva scomparire da quei testi, perché, secondo lui, quegli eventi “non erano veri”. Già nel 1996, l’anno dopo, aveva dichiarato che la presunta tragedia denunciata dai musulmani era “una messa in scena per demonizzare i serbi”. E sul giornale delle forze armate serbe, lo stesso anno il generale Ratko Mladic, responsabile del massacro, giustificò il suo operato mentendo spudoratamente e trasformando gli inermi civili massacrati e gettati nelle fosse comuni in “gladiatori islamici” che lui aveva fronteggiato e sconfitto. Una versione totalmente immaginaria il cui unico scopo era disumanizzare le vittime. L’11 luglio di ogni anno i bosgnacchi, ossia i bosniaci musulmani, ...

