"Accendi il Natale a Tolmezzo": il Comune coinvolge i cittadini nell'abbellimento del territorio con un concorso che premia i migliori allestimenti natalizi Coinvolgere tutta la comunità nell'abbellimento di vie e piazze di Tolmezzo e frazioni per favorire un approccio a questo Natale, condizionato dall'emergenza sanitaria, quanto più possibile sereno e gioioso. A lanciare la proposta è l'amministrazione comunale che ha deciso di organizzare il concorso "Accendi il Natale", iniziativa che premia i migliori allestimenti a tema natalizio. Ogni cittadino, residente o domiciliato nel capoluogo o nelle frazioni, può partecipare decorando balconi, finestre, terrazze, davanzali, portici o giardini delle proprie abitazioni che si affacciano sulla pubblica via con addobbi, luminarie, composizioni floreali sulle quali, poi, una apposita giuria dovrà esprimere la propria valutazione.

