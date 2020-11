Abbattimento degli alberi, il Wwf assegna il 'premio Attila' al sindaco di Riccione (Di sabato 21 novembre 2020) 'Oggi è la Giornata Nazionale degli alberi che di per sé dovrebbe essere una festa per gli alberi, come riconoscimento delle importanti funzioni da essi svolte per la qualità dell'aria e per la lotta ... Leggi su riminitoday (Di sabato 21 novembre 2020) 'Oggi è la Giornata Nazionaleche di per sé dovrebbe essere una festa per gli, come riconoscimento delle importanti funzioni da essi svolte per la qualità dell'aria e per la lotta ...

Ultime Notizie dalla rete : Abbattimento degli Abbattimento degli alberi, il Wwf assegna il "premio Attila" al sindaco di Riccione RiminiToday Giornata nazionale degli alberi, a Pisa si piantano 100 nuovi alberi che daranno vita ad un nuovo bosco urbano dedicato ai nuovi nati

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra in tutta Italia oggi, sabato 21 novembre, l’Amministrazione Comunale di Pisa festeggia la giornata con la piantumazione di 100 nuovi a ...

Snam pianta prima albero di una foresta dedicata ai dipendenti

Milano, 21 nov. Con la piantumazione nella sede di San Donato Milanese del primo albero, prende vita Snamwood, la foresta di Snam. L’iniziativa è promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata d ...

