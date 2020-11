‘A Natale possibili gli spostamenti tra Regioni per vedere i congiunti’ | la sottosegretaria del Ministero della Salute rassicura gli italiani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 novembre 2020) Segnali di apertura in vista delle feste più sentite dell’anno arrivano dalladelSandra Zampa che, durante la puntata di oggi ‘Otto e mezzo Sabato’, ha dichiarato alla giornalista Lilli Gruber che, a distanza di “40 giorni a, in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi sianoderoghe. Questodobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio – ha però precisato l’esponente PD- Immagino che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più ...