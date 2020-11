500 euro al mese per auto NCC pronte per il servizio ma…con licenze false: denunciati i responsabili (VIDEO) (Di sabato 21 novembre 2020) La Polizia di Stato di Fiumicino ha scoperto un vasto traffico di licenze contraffatte, relative a lussuose autovetture utilizzate per il servizio di noleggio con conducente (Ncc), regolarmente immatricolate presso la locale Motorizzazione. Le indagini La Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, che da mesi stava conducendo le indagini, ha scoperto falsi NCC, tra le aree dei Castelli Romani ed il litorale romano (Ladispoli e Fiumicino) sequestrato 35 carte di circolazione, abbinate ad altrettante auto immatricolate per il servizio di noleggio con conducente, e denunciato per falso e ricettazione gli intestatari delle licenze, gli autisti coinvolti ed i responsabili di sette Cooperative, di cui sei con sede a Roma e una nel Comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) La Polizia di Stato di Fiumicino ha scoperto un vasto traffico dicontraffatte, relative a lussuosevetture utilizzate per ildi noleggio con conducente (Ncc), regolarmente immatricolate presso la locale Motorizzazione. Le indagini La Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, che da mesi stava conducendo le indagini, ha scoperto falsi NCC, tra le aree dei Castelli Romani ed il litorale romano (Ladispoli e Fiumicino) sequestrato 35 carte di circolazione, abbinate ad altrettanteimmatricolate per ildi noleggio con conducente, e denunciato per falso e ricettazione gli intestatari delle, gli autisti coinvolti ed idi sette Cooperative, di cui sei con sede a Roma e una nel Comune di ...

