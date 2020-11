30 anni di Super Nintendo - articolo

Leggi su eurogamer

(Di sabato 21 novembre 2020) Ecco la Next-Gen, con le sue grandi promesse. Il DualSense aptico con grilletti adattivi, il Game Pass e gli Impulse Trigger. Teraflop rombanti, SSD e ray-tracing. E poi c'è, che si prende il suo tempo. Furtiva più di un ninja annuncia alcuni giochi in un Mini Direct, presenta a tutti il suo Hyrule Warriors che in fondo serve a temporeggiare, tasta il terreno del cloud gaming con Control, conquista i salotti con i circuiti di Mario Kart Live. Non è stato sempre così: cinque generazioni di console fa, era il 21 novembre 1990,era la protagonista. Aveva le sue croci direzionali e la sua RAM a 128 kB. Innovativi sfondi rotanti con scaling degli sprite. In un mondo di cartucce contro CD-ROM,Mario World contro Sonic the Hedgehog, ilFamicom (per noi SNES) vendeva 49,10 milioni di unità. Il ...