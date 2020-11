007 e forze armate | cosa insegna la cyber force Uk Scrive Mele

Leggi su formiche

(Di sabato 21 novembre 2020) Il governo britannico ha completato di recente la fusione delle proprie capacità in ambito cibernetico. Nata ad aprile, ma resa nota pubblicamente soltanto in questi giorni, la UK Nationalunisce sotto un’unica linea di comando le competenze nel settore della signal intelligence del Gchq (il quartier generale per le comunicazioni) quelle nelwarfare del ministero della Difesa, quelle nel-spionaggio dell’MI6 e quelle del Defence, science and technology laboratory. L’obiettivo, manco a dirlo, è quello di porre in essere “offensiveactivities”. Al momento la National, che sarà guidata dal Gchq e quindi risponderà al ministero degli Esteri, si attesta su poche centinaia di operatori, ma il progetto è quello di far crescere molto ...