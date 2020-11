Zona rossa | oggi attenzione a Basilicata | Puglia e Sicilia Prevista in giornata l' ordinanza del ministro della Salute Il presidente pugliese ha chiesto il provvedimento per Foggia e Bat

(Di venerdì 20 novembre 2020) I parametri per la determinazione delle aree rimarranno 21 fino al 3 dicembre. È stato ribadito ieri dal governo, le Regioni chiedono che si passi a cinque parametri.possibile, anzi probabile, cambio di colore per alcune regioni. L’Abruzzo lo ha già fatto volontariamente ed è diventatofari su. IlRegione, Michele Emiliano, ha espressamenteal governo di rendere zone rosse due province: la Bat e Fa. Può dunque essere questo ma non è detto che non diventi areal’intera regione. L’del...

Mov5Stelle : “Dopo le scene che abbiamo visto negli ospedali, ho chiesto che intervenisse il governo centrale, che è intervenuto… - il_pucciarelli : Più è alto il Pm10, maggiore è la capacità invasiva e mortale del covid, dimostrato da vari studi. Meno auto e più… - dellorco85 : De Luca attacca Conte, Di Maio, De Magistris. Rivendica lockdown da ottobre, ma di fatto NON ha messo in zona rossa… - Adnkronos : #Zonarossa, le regole: da scuola a spostamenti, cosa cambia - Lentaconbrio : @Sabbath_fed @rossa_rebecca @NunziaCentanni @strraffaella L’articolo riporta che la foto è del 13 novembre scorso q… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Adnkronos

Ascoli zona rossa. Ma questa volta il colore prende un’accezione positiva. È il rosso del Natale, quello che riempie le case e svuota gli scaffali dei negozi come ogni anno, ma in questa occasione si ...Viaggiavano per Montelupo Fiorentino, come se la Toscana e l’Empolese Valdelsa non fossero in zona rossa, con tutte le regole che esso comporta, vedi, fra l’altro, non uscire dal proprio Comune di res ...