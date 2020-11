Zona rossa | le regioni a rischio | cosa potrebbe cambiare da oggi

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 20 novembre 2020) Redazione La suddivisione dell’Italia in fasce cromatiche rappresenta adla strategia messa in campo dal governo italiano per combattere la seconda ondata di coronavirus. Sebbene inizialmente non sia stata accolta favorevolmente da tutti, sta iniziando a dare i suoi frutti:che durante il primo periodo erano subito state dichiarate in(Lombardia e Impronta Unika.