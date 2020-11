Zona rossa | il Ministro Speranza ha appena firmato

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildella Salute, Roberto, haun’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Le misure restrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. Le parole di“E’ evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, dimostrano di funzionare. Abbiamo, nell’ultima settimana, un livello di Rt, o indice di diffusione ...

Mov5Stelle : “Dopo le scene che abbiamo visto negli ospedali, ho chiesto che intervenisse il governo centrale, che è intervenuto… - fanpage : Speranza firma ordinanza: confermata zona rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta - La7tv : #lariachetira L'intervista a @MarcoMarsilio (Presidente Regione Abruzzo) - SimoBenini : @claudiomontar ? bellissma.. Ieri in piena zona rossa... Oggi pure pioggia vento e cavalli sbranati dai lupi?? - Adnkronos : #Campania zona rossa, @VincenzoDeLuca: 'Ministro sciacallo e sindaco imbecille' -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Corriere della Sera

Il Piemonte è in zona rossa e lo resterà ancora per un po’ di giorni, visto il rinnovo dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza questa mattina. Questo non aveva impedito l’introduzione di un ...Il cambio gomme o l'acquisto di nuovi pneumatici sono possibili, ma lo spostamento deve avvenire per situazioni di necessità, lavoro o salute. Nelle regioni in zona rossa il livello di rischio è massi ...