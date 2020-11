Zibi Boniek su Pinto: “Mossa intelligente della Roma” (Di venerdì 20 novembre 2020) Zibi Boniek, ex giallorosso e attuale presidente della PZPN, ha commentato l’arrivo di Tiago Pinto alla Roma ai microfoni di Centro Suono Sport nella trasmissione “Te la do io Tokyo“. Ecco le sue dichiarazioni. Boniek ha commentato con queste parole la scelta dei Friedkin: Ho molti amici portoghesi che apprezzano Tiago Pinto, mi parlano di un giovane organizzatore e di un bravo manager. Secondo me è una mossa intelligente e giusta della Roma, soprattutto mirata. Non vedremo una società che nell’immediato futuro spenderà tantissimo per un giocatore, ma si ritornerà alla storia del club, valorizzando la gioventù e lo scouting. La Roma ha bisogno di avere a livello dirigenziale persone competenti, brave e che abbiano conoscenze, non conta che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020), ex giallorosso e attuale presidentePZPN, ha commentato l’arrivo di Tiagoalla Roma ai microfoni di Centro Suono Sport nella trasmissione “Te la do io Tokyo“. Ecco le sue dichiarazioni.ha commentato con queste parole la scelta dei Friedkin: Ho molti amici portoghesi che apprezzano Tiago, mi parlano di un giovane organizzatore e di un bravo manager. Secondo me è una mossae giustaRoma, soprattutto mirata. Non vedremo una società che nell’immediato futuro spenderà tantissimo per un giocatore, ma si ritornerà alla storia del club, valorizzando la gioventù e lo scouting. La Roma ha bisogno di avere a livello dirigenziale persone competenti, brave e che abbiano conoscenze, non conta che ...

