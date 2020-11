Zarco il più veloce nelle libere di Portimao, Rossi in ritardo (Di venerdì 20 novembre 2020) Portimao (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Johann Zarco vola sulla pista di Portimao e trova il miglior tempo al termine delle prime due prove libere che vanno a chiudere la giornata di venerdì. Il Gran Premio di Portogallo, ultimo atto stagionale, vede il pilota francese della Ducati chiudere davanti a Maverick Vinales e Aleix Espargaro con il crono di 1'39?417 fatto registrare durante le FP2. Prove libere 1 e prove libere 2 che esclusivamente per oggi sono durate ben 70 minuti a testa: questo per dare più tempo a piloti e team di prendere la mano su un tracciato inedito nel calendario di MotoGP. Per il fresco campione del mondo Joan Mir, capace di chiudere i giochi a Valencia, si tratta soltanto di una passerella: comunque un buon sesto tempo quello fatto registrare dal pilota Suzuki. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Johannvola sulla pista die trova il miglior tempo al termine delle prime due proveche vanno a chiudere la giornata di venerdì. Il Gran Premio di Portogallo, ultimo atto stagionale, vede il pilota francese della Ducati chiudere davanti a Maverick Vinales e Aleix Espargaro con il crono di 1'39?417 fatto registrare durante le FP2. Prove1 e prove2 che esclusivamente per oggi sono durate ben 70 minuti a testa: questo per dare più tempo a piloti e team di prendere la mano su un tracciato inedito nel calendario di MotoGP. Per il fresco campione del mondo Joan Mir, capace di chiudere i giochi a Valencia, si tratta soltanto di una passerella: comunque un buon sesto tempo quello fatto registrare dal pilota Suzuki. Il ...

nestquotidiano : Zarco il più veloce nelle libere di Portimao, Rossi in ritardo - CorriereCitta : Zarco il più veloce nelle libere di Portimao, Rossi in ritardo - FTraiettoria : MotoGP, Portogallo: Zarco è il più veloce dopo le FP2 a Portimao - flatsix22 : @spizzidi @GVegliante @SkySportMotoGP @JoanMirOfficial @MotoGP @SkySport @suzukimotogp @FrankyMorbido12 Ti dimentic… - YVNGJXFFXRY : Menzione speciale per quel bidone di Quartararo - nuovo fenomeno interstellare via venditori di fumo Meda e Sanchin… -