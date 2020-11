Zannola | Raggi sveglia | non punire due insegnanti per lezione su prato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Duefanno unaall’aperto per trasmettere un senso di normalita’ e vengono multate per gli alunni seduti sull’erba. Un’iniziativa lodevole viene punita mentre altre inqualificabili ignorate?, non e’ questa la Roma che vogliamo”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni