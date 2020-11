Zangrillo: «Italia terzo paese al mondo per letalità da Covid? Grave distorsione della realtà» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Oggi sul ‘Corriere della Sera’ l’Italia viene indicata in modo negativo, sulla base di un database e non di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche, come il terzo paese al mondo per letalità da Covid», così il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nel mirino le cifre dell’americana Johns Hopkins University, quotidianamente aggiornata sui contagi, i decessi, i guariti da Coronavirus nei vari Paesi. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid, Crisanti: «Io il primo non lo farei. Senza dati a disposizione…» I numeri della Johns Hopkins University, come dicevamo in apertura, sono stati ripresi dal Corriere, in un articolo del 18 novembre scorso, che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) «Oggi sul ‘CorriereSera’ l’viene indicata in modo negativo, sulla base di un database e non di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche, come ilalperda», così il professor Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Nel mirino le cifre dell’americana Johns Hopkins University, quotidianamente aggiornata sui contagi, i decessi, i guariti da Coronavirus nei vari Paesi. leggi anche l’articolo —> Vaccino, Crisanti: «Io il primo non lo farei. Senza dati a disposizione…» I numeriJohns Hopkins University, come dicevamo in apertura, sono stati ripresi dal Corriere, in un articolo del 18 novembre scorso, che ...

