Zaki | domani nuova udienza su rinnovo carcerazione

(ANSA) - IL CAIRO, 20 NOV - Si tiene domani, davanti a una Corte d'assise del Cairo, la preannunciata udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere ...L’Eipr è l’ong con cui collaborava il ricercatore e attivista per i diritti di genere Patrick Zaki, arrestato al Cairo nove mesi fa, e di cui domani è prevista l’udienza per il rinnovo della ...