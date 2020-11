Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck pubblica una nuova foto di Batman (Di venerdì 20 novembre 2020) Ben Affleck ha diffuso su Instagram una nuova foto di Zack Snyder's Justice League che vede in azione il suo Batman intento a maneggiare una massiccia arma da fuoco. Ben Affleck ha pubblicato su Instagram una nuova foto del suo Batman in azione tratta da Zack Snyder's Justice League. Nella foto vediamo l'Uomo Pipistrello intento a imbracciare un'enorme arma da fuoco mentre salta all'occhio l'hashtag #UsUnited. Questo è l'hashtag più recente usato dall'equipe di Zack Snyder's Justice League sui social media come diretto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Benha diffuso su Instagram unadi'sche vede in azione il suointento a maneggiare una massiccia arma da fuoco. Benhato su Instagram unadel suoin azione tratta da's. Nellavediamo l'Uomo Pipistrello intento a imbracciare un'enorme arma da fuoco mentre salta all'occhio l'hashtag #UsUnited. Questo è l'hashtag più recente usato dall'equipe di'ssui social media come diretto ...

