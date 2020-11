You: il cast completo della terza stagione (Di venerdì 20 novembre 2020) You: da chi è composto il cast della terza stagione dell’attesissima serie tv di Netflix? Leggi il nostro articolo per scoprirlo. Il cast della terza stagione di You: chi sono i nuovi personaggi? Michaela McManus si unisce al cast nei panni della vicina di Joe, Natalie, la sua nuova ossessione. Dopo i ritardi nella produzione a causa della pandemia, la terza stagione di You è tornata ufficialmente in attività, con Penn Badgley e Victoria Pedretti che tornano nei panni di Joe Goldberg e Love Quinn. Questi sono i personaggi che si uniranno alla nuova stagione: – Cary (Travis Van Winkle), un uomo ricco che invita Joe nella sua cerchia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) You: da chi è composto ildell’attesissima serie tv di Netflix? Leggi il nostro articolo per scoprirlo. Ildi You: chi sono i nuovi personaggi? Michaela McManus si unisce alnei pannivicina di Joe, Natalie, la sua nuova ossessione. Dopo i ritardi nella produzione a causapandemia, ladi You è tornata ufficialmente in attività, con Penn Badgley e Victoria Pedretti che tornano nei panni di Joe Goldberg e Love Quinn. Questi sono i personaggi che si uniranno alla nuova: – Cary (Travis Van Winkle), un uomo ricco che invita Joe nella sua cerchia ...

