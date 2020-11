You 3 | annunciati nuovi personaggi del cast

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 20 novembre 2020) You 3 si prepara a tornare su Netflix, annunciando ben 11del. Scopriamo i dettagli You è uno degli ultimi successi di Netflix, un thriller molto chiacchierato di cui, però, non si riesce a fare a meno per le sue vicende controverse. Torna prossimamente con una terza stagione, sempre capitanata da Penn Badgley, l’affascinante psicopatico e serial killer protagonista della storia. Netflix ha annunciato altre 11 aggiunte aldella serie tv, inclusa l’attrice di One Tree Hill e The Vampire Diaries Michaela McManus, scelta per il ruolo della nuova vicina di casa intravista nel finale della stagione precedente. You 3:in arrivo Nonostante l’annuncio avvenuto un mese fa dell’aggiunta aldi Travis Van Winkle nei panni di ...