Yakuza | Sega annuncerà un nuovo gioco in un livestream dedicato ai 15 anni della serie

Sega annuncerà un nuovo gioco di Yakuza in un livestream dedicato ai 15 anni dell'amata serie. L'evento è in programma per il prossimo 8 dicembre alle ore 12 italiane e vedrà Ryu Ga Gotoku Studio festeggiare la ricorrenza con importanti ospiti, come i doppiatori di Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga, Takaya Kuroda e Kazuhiro Nakatani. Come saprete, la serie è arrivata fino al recente Yakuza: Like a Dragon e in questo gioco abbiamo assistito a un forte cambiamento a livello di gameplay.

Sega ha in programma un livestream per festeggiare i 15 anni di Yakuza: in questa occasione sarà annunciato un nuovo gioco della serie.

