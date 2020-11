XFactor, Emma contro Mika: “Se ragioniamo in italiano…” bufera social (Di venerdì 20 novembre 2020) Emma Marrone nervosa ieri a X Factor dopo l’eliminazione di Blue Phelix, giudica duramente vergo e lancia una frecciatina a Mika che non è piaciuta a molti È andata in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020)Marrone nervosa ieri a X Factor dopo l’eliminazione di Blue Phelix, giudica duramente vergo e lancia una frecciatina ache non è piaciuta a molti È andata in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

gioacchinobpb12 : #XF2020 EMMA al pubblico non piace Francesco come cantante.... Punto. Non c'è nessun pregiudizio... Hai sbagliato l… - riccardo_reale : @anderdrew92 @rtl1025 @XFactor_Italia No dai ... quale omofobia , per favore . Anche il discorso di Emma è stato f… - beadilauro : RT @AleIannacci: #Emma l’uscita “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo” nei confronti di #Mika poteva risparmiarsela. Molto irrispetto… - VergoXf : @XFactor_Italia @Vergorigo EMMA HA AGITO PER VENDETTA E NON È GIUSTO!!! CHI È D'ACCORDO CON ME. RIUNIAMOCI PER FARLO TORNARE @VergoXF - VergoXf : @XFactor_Italia @Vergorigo EMMA HA AGITO PER VENDETTA E NON È GIUSTO!!! CHI È D'ACCORDO CON ME. RIUNIAMOCI PER FARLO TORNARE @VergoXF -