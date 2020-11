XFactor 2020 | chi si cela sotto la maschera digitale di Alessandro Cattelan? Lo spettacolare ritorno alla conduzione del talent show

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Inizio serata, per X Factor, ma anche sorprendente: un corpo di ballo, tre ballerini con tablet sul volto, tutti e tre a inquadrare il volto di, un po’ come successo nelle due puntate precedenti. Poi, all’improvviso, uno dei tre ballerini ha tolto la “” e ha svelato la sua identità: era il vero, tornato finalmente a condurre #XF, ma anche nelle vesti di perfetto ballerino. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.