Volley, Trento-Modena rinviata per la quarta volta: positività al Covid-19 tra i dolomitici. Tre partite nel weekend (Di venerdì 20 novembre 2020) Trento-Modena sembra ormai avere preso le sembianze della partita maledetta. Dopo essere già stata rinviata tre volte (prima al 5, poi al 19 e infine al 21 novembre), questo incontro valido per la quinta giornata di SuperLega non si disputerà nemmeno domani pomeriggio: a causa di “contagi multipli accertati e altri con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico” all’interno della squadra di casa, la Commissione Medica della Lega Pallavolo ha deciso di rinviare a data da destinarsi questa contesa. Il big-match farà parte dei tanti recuperi che verranno disputati nelle prossime settimane. Il weekend del massimo campionato italiano di Volley maschile vedrà dunque in campo soltanto tre incontri: Milano-Piacenza (sabato, ore 18.00), Monza-Perugia (domenica, ore 18.00) e Verona-Padova ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)sembra ormai avere preso le sembianze della partita maledetta. Dopo essere già statatre volte (prima al 5, poi al 19 e infine al 21 novembre), questo incontro valido per la quinta giornata di SuperLega non si disputerà nemmeno domani pomeriggio: a causa di “contagi multipli accertati e altri con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico” all’interno della squadra di casa, la Commissione Medica della Lega Pallavolo ha deciso di rinviare a data da destinarsi questa contesa. Il big-match farà parte dei tanti recuperi che verranno disputati nelle prossime settimane. Ildel massimo campionato italiano dimaschile vedrà dunque in campo soltanto tre incontri: Milano-Piacenza (sabato, ore 18.00), Monza-Perugia (domenica, ore 18.00) e Verona-Padova ...

OA_Sport : Volley, Trento-Modena rinviata per la quarta volta: positività al Covid-19 tra i dolomitici. Tre partite nel weekend - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #volley Positivo al #COVID19 anche il palleggiatore Lorenzo Sperotto. Salta per la terza volta la partita fra @trentino… - trentinovolley : RT @TgrRaiTrentino: #volley Positivo al #COVID19 anche il palleggiatore Lorenzo Sperotto. Salta per la terza volta la partita fra @trentino… - TgrRaiTrentino : #volley Positivo al #COVID19 anche il palleggiatore Lorenzo Sperotto. Salta per la terza volta la partita fra… - volley_dot : La gara @trentinovolley – @modenavolley, già rinviata in precedenza al 5, al 19 ed al 21 novembre, sentita la Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Trento Volley, forse nuovi positivi al covid del Trento: a rischio partita col Modena. VIDEO modenaindiretta.it Pallavolo A1 femminile – Monza cerca la quinta vittoria consecutiva

Ancora una trasferta, la quinta della regular season per la Saugella Monza, che domani scenderà sul campo del PalaGeorge di Montichiari, per affrontare le padrone di casa della Banca Valsabbina Millen ...

Positivo anche Sperotto, nuovo rinvio per Itas-Modena

Nella squadra trentina contagi multipli accertati e altri giocatori con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico ...

Ancora una trasferta, la quinta della regular season per la Saugella Monza, che domani scenderà sul campo del PalaGeorge di Montichiari, per affrontare le padrone di casa della Banca Valsabbina Millen ...Nella squadra trentina contagi multipli accertati e altri giocatori con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico ...