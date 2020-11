Volley, SuperLega: Perugia torna a giocare! Big match Trento-Modena. Si conclude l’andata, ma poi i recuperi… (Di venerdì 20 novembre 2020) Soltanto quattro partite per la SuperLega nel weekend del 21-22 novembre. Il massimo campionato italiano di Volley maschile sta facendo ancora i conti con alcune positività al Covid-19 e così il numero degli incontri è ridotto. Si concluderà il girone di andata, ma poi resteranno da recuperare diversi match, rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. C’è grande attesa per il ritorno in campo di Perugia dopo una lunga assenza, i Block Devils saranno impegnati sul campo di Monza: Wilfredo Leon e compagni, imbattuti in stagione, vogliono prendersi la vittoria per tornare in testa davanti a Civitanova (la Lube non giocherà nel fine settimana), ma i brianzoli proveranno a mettere il bastone tra le ruote. Big match tra Trento e ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Soltanto quattro partite per lanel weekend del 21-22 novembre. Il massimo campionato italiano dimaschile sta facendo ancora i conti con alcune positività al Covid-19 e così il numero degli incontri è ridotto. Sirà il girone di andata, ma poi resteranno da recuperare diversi, rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. C’è grande attesa per il ritorno in campo didopo una lunga assenza, i Block Devils saranno impegnati sul campo di Monza: Wilfredo Leon e compagni, imbattuti in stagione, vogliono prendersi la vittoria perre in testa davanti a Civitanova (la Lube non giocherà nel fine settimana), ma i brianzoli proveranno a mettere il bastone tra le ruote. Bigtrae ...

OfficialGattara : RT @GasSalesVolley: ???? | TEAM Diamo il benvenuto a Piacenza a Seyed #Mousavi! Per la news completa ???? - GasSalesVolley : ???? | TEAM Diamo il benvenuto a Piacenza a Seyed #Mousavi! Per la news completa ???? - PowervolleyMI : ??? l DICHIARAZIONI ?? ? Le parole di Nicola Pesaresi in vista della gara con Piacenza. ?? ? #Superlega… - sa_181129 : RT @PowervolleyMI: ?? l SORRISI E SUDORE ?? ? Gioie 'sudate' anche in allenamento... ?? ? #Superlega ?? ? #UnaSolaFede ?? ? #Allianz #Power… - natchayin : RT @PowervolleyMI: ?? l SORRISI E SUDORE ?? ? Gioie 'sudate' anche in allenamento... ?? ? #Superlega ?? ? #UnaSolaFede ?? ? #Allianz #Power… -