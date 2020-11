Volente O Nolente di Ligabue feat. Elisa anticipa il nuovo album atteso a dicembre (audio e testo) (Di venerdì 20 novembre 2020) Volente O Nolente di Ligabue feat. Elisa è il singolo di lancio di 7, nuovo album di inediti che il rocker di Correggio pubblicherà il 4 dicembre prossimo, a oltre un anno da Start. L’annuncio dell’arrivo di un nuovo singolo in radio è stato dato attraverso i canali social dedicati all’artista, nei quali ha anche specificato che si sarebbe trattato del primo duetto con Elisa inserito in uno dei suoi album. A poche ore dall’annuncio è arrivato anche il commento dell’artista di Monfalcone, che ha definito come magica questa nuova collaborazione dopo Gli Ostacoli Del Cuore e A Modo Tuo. Del nuovo album, che sarà inserito in un cofanetto monumentale da 77 inediti, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)diè il singolo di lancio di 7,di inediti che il rocker di Correggio pubblicherà il 4prossimo, a oltre un anno da Start. L’annuncio dell’arrivo di unsingolo in radio è stato dato attraverso i canali social dedicati all’artista, nei quali ha anche specificato che si sarebbe trattato del primo duetto coninserito in uno dei suoi. A poche ore dall’annuncio è arrivato anche il commento dell’artista di Monfalcone, che ha definito come magica questa nuova collaborazione dopo Gli Ostacoli Del Cuore e A Modo Tuo. Del, che sarà inserito in un cofanetto monumentale da 77 inediti, ...

