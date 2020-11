Vittorio Demicheli | Le colorazioni delle Regioni spesso sono state incomprensibili

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il sistema di monitoraggio va rivisto. E nontanto i 21 indicatori a dover essere rivalutati “quanto la regola decisionale del Governo che non può essere a un tale livello di bizantinismo”, spiega. Epidemiologo, direttore sanitario dell’Ats di Milano, è tra i componenti della Cabina di regia che analizza i dati inviati dallee stila il report settimanale sull’evoluzione del contagio in Italia. Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre, la Cabina di regia si riunirà proprio per avviare quello chedefinisce “l’approfondimento metodologico in vista della scadenza del Dpcm fissata al 3 dicembre”. Fino ad allora infatti il modello basato sugli scenari e sui 21 parametri - al centro di discussioni e polemiche anche per l’affidabilità dei dati - “non è in ...