“Virtual Charity Challenge”: Fidal e Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica insieme per la ricerca (Di venerdì 20 novembre 2020) È Charity Partner istituzionale della Federazione La Fondazione ricerca Fibrosi Cistica è una delle onlus coinvolte nel progetto promosso della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) con Runcard (la community dei suoi runner), chiamato ‘Virtual Charity Challenge’ (sviluppata insieme a Infront). Leggi anche: Rachele Somaschini: “La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa ma poco conosciuta” L’obiettivo è unire la passione per la corsa a una buona causa, con una vera e propria sfida solidale. Tramite la corsa si vuole sensibilizzare e sottolineare l’importanza della ricerca, raccogliendo fondi presentando attenzione all’importanza dell’attività ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) ÈPartner istituzionale della Federazione Laè una delle onlus coinvolte nel progetto promosso della Federazione Italiana di Atletica Leggera () con Runcard (la community dei suoi runner), chiamato ‘VirtualChallenge’ (sviluppataa Infront). Leggi anche: Rachele Somaschini: “Laè la malattia genetica grave più diffusa ma poco conosciuta” L’obiettivo è unire la passione per la corsa a una buona causa, con una vera e propria sfida solidale. Tramite la corsa si vuole sensibilizzare e sottolineare l’importanza della, raccogliendo fondi presentando attenzione all’importanza dell’attività ...

AlexTorroni : RT @RuncardItalia: -1 alla prima Virtual Charity Challenge powered by Runcard. Sei pronto a correre per fare del bene alla tua salute e a… - RuncardItalia : -1 alla prima Virtual Charity Challenge powered by Runcard. Sei pronto a correre per fare del bene alla tua salute… - pfmicara : Virtual Charity challenge, una run solidale di 5 e 10 km .. iscriviti gratis e partecipa per @fondazionericercafc ??… - Gbgbfu : RT @AIRC_it: Cosa c’è di meglio di correre, e farlo per una buona causa? Partecipa alla Virtual Charity Challenge di @RuncardItalia. Il tuo… - lab_colombo : RT @AIRC_it: Cosa c’è di meglio di correre, e farlo per una buona causa? Partecipa alla Virtual Charity Challenge di @RuncardItalia. Il tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Virtual Charity Lanciato “SSC Napoli Charity”: cimeli all’asta con ricavi al 100% in beneficenza Forza Napoli