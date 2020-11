Viola isolamento e porta la figlia con sintomi Covid a scuola: denunciata per epidemia colposa (Di venerdì 20 novembre 2020) E' accaduto in provincia di Viterbo: la donna si sarebbe trovata in stato di isolamento domiciliare e non poteva quindi uscire da casa. Ha portato la figlia a scuola ed è stata denunciata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) E' accaduto in provincia di Viterbo: la donna si sarebbe trovata in stato didomiciliare e non poteva quindi uscire da casa. Hato laed è stata. L'articolo .

C'è chi, positivo al Covid-19, viola l'isolamento fiduciario, fa un incidente stradale e si presenta in pronto soccorso. Ci sono quelli che vanno a casa di amici per una ...

Rsa e case di riposo si confermano luoghi in cui il Covid-19 si accanisce. Ieri, dei 5 morti, uno (84 anni) era ospite di Villa Serena a Montefiascone e un’altra, 85enne, viveva dentro ...

C'è chi, positivo al Covid-19, viola l'isolamento fiduciario, fa un incidente stradale e si presenta in pronto soccorso. Ci sono quelli che vanno a casa di amici per una ...