VIDEO | Discoteche Sardegna, bocciata la mozione di sfiducia a Solinas (Di venerdì 20 novembre 2020) CAGLIARI – Tra gli applausi degli esponenti della maggioranza, il Consiglio regionale sardo ha bocciato la mozione di sfiducia contro il governatore, Christian Solinas, proposta dalle opposizioni per la gestione dell’emergenza covid nell’isola. Il voto -19 i favorevoli, 34 i contrari- è arrivato ieri sera poco prima le 19.30, al termine di una seduta d’aula fiume, iniziata alle 11 di mattina. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) CAGLIARI – Tra gli applausi degli esponenti della maggioranza, il Consiglio regionale sardo ha bocciato la mozione di sfiducia contro il governatore, Christian Solinas, proposta dalle opposizioni per la gestione dell’emergenza covid nell’isola. Il voto -19 i favorevoli, 34 i contrari- è arrivato ieri sera poco prima le 19.30, al termine di una seduta d’aula fiume, iniziata alle 11 di mattina.

reportrai3 : #SigfridoRanucci a #TitoloV @RaiTre sul caso Sardegna sollevato dalla puntata di #Report: l'apertura delle discotec… - reportrai3 : Sardegna, il parere del Comitato tecnico scientifico sull’apertura delle discoteche non c’è. E forse non c’è neppur… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Discoteche Sardegna, Stefano Vella: dei quattro membri del Cts 'sono stato l'unico ad… - francescacuore6 : @PiazzapulitaLA7 @myrtamerlino Ricordate a borghi la storiella delle discoteche in sardegna - macrovba : @CarlinoLuka @StampaAlessandr In estate non potevano, guardavano i video della santanchè su Twitter che ballava dic… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Discoteche VIDEO | Discoteche Sardegna, bocciata la mozione di sfiducia a Solinas - DIRE.it Dire Il mondo dei ricordi in "Discoteche" singolo di Dodicianni

di ricordare qualcosa che fosse solo mio e "Discoteche è un po' tutto questo, è un ricordo di infanzia, più che un pezzo è un quadro in cui ho provato a dipingere delle immagini che s'erano ...

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci perde il controllo contro Selvaggia Roma, lite furibonda nella Casa (VIDEO)

Duro e accesissimo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Selvaggia. Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Quest'ultima è entrata nella ...

di ricordare qualcosa che fosse solo mio e "Discoteche è un po' tutto questo, è un ricordo di infanzia, più che un pezzo è un quadro in cui ho provato a dipingere delle immagini che s'erano ...Duro e accesissimo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Selvaggia. Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Quest'ultima è entrata nella ...