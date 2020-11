Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)DEL 20 NOVEMBREORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI IN VIA NOMENTANA PER LAVORI LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE, CON RIPERCUSSIONI IN VIA RINALDO D’AQUINO, TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PALOMBARESE IN DIREZIONE MARCO SIMONE SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA FONTANA CANDIDA E BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA PER IL TRADPORTO PUBBLICO IL ...