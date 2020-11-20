Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 09:15 (Di venerdì 20 novembre 2020) Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2020 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA CASSIA ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA IN ENTRATA; SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO Roma; PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE ... Leggi su romadailynews
VittorioSgarbi : Ho iniziato un viaggio nei quartieri di Roma per verificare lo stato dei servizi, la viabilità, i trasporti e il de… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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