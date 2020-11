Verso Inter-Torino, domani alle 14:00 la conferenza stampa di Antonio Conte (Di venerdì 20 novembre 2020) domani Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino Dopo la seconda sosta per le Nazionali, l’Inter è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma domenica allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro il Torino, con calcio di inizio alle 15:00, Antonio Conte incontrerà i giornalisti presso il Cento Sportivo Suning per la consueta conferenza stampa della vigilia sabato 21 novembre alle ore 14:00. “alle ore 14.00 di sabato 21 novembre, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)inalla vigilia diDopo la seconda sosta per le Nazionali, l’è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma domenica allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ contro il, con calcio di inizio15:00,incontrerà i giornalisti presso il Cento Sportivo Suning per la consuetadella vigilia sabato 21 novembreore 14:00. “ore 14.00 di sabato 21 novembre, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà ladiin ...

Inter : ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ??… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - FcInterNewsit : RT @Inter: ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ?? - TommyHarianto57 : RT @Inter: ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ?? - Paolo09195641 : RT @Inter: ?? | FOTO Verso #InterTorino: nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? La gallery completa ?? -