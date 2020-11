Verona-Sassuolo | Juric ancora contro le Nazionali | “Fatte cose senza logica Ilic? Non possiamo chiedergli la luna”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Parola a Ivan.Ilsi prepara a tornare in campo per ospitare ildi Roberto De Zerbi nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Un banco di prova importante per gli scaligeri, chiamati ad affrontare la seconda forza del campionato. Lo sa bene Ivanche, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la delicata sfida.“Il? Sono arrivati a un livello ottimo dopo anni che giocano assieme con lo stesso allenatore che ha bellissime idee. In questa stagione hanno iniziato benissimo e con grande sicurezza. De Zerbi ha detto che ilè l’ottava forza di questo campionato e sono d’accordo.si è poi soffermato sugli indisponibili: "Faraoni non ci sarà e nemmenol’Atalanta. La questione delle ...