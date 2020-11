Verona-Padova | Superlega 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) La NBVospita la Kioene: eccoe come vedere intv eil match valido per l’undicesima giornata di andella. Grande attesa per il derby veneto che vede sfidarsi due squadre a caccia di punti importanti per la classifica.occupa infatti la nona posizione a quota 10 punti, mentreè penultima con 5 punti. L’appuntamento è per domenica 22 novembre alle ore 19:30. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’UNDICESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ...