Vergognosa vignetta sulla Ravetto del disegnatore del Fatto Quotidiano | femministe non pervenute

Roma, 20 nov – Come molti voi sapranno, qualche giorno fa alcuni deputati di Forza Italia hanno lasciato il partito di Silvio Berlusconi per approdare nelle fila della Lega. Tra di loro anche Laura Ravetto, ex sottosegretario del governo Berlusconi. La Ravetto, sposata dal 2016 con l'ex deputato del Pd Dario Ginefra, "sconta" il peccato originale di essere una bella donna, dato che le è stata dedicata dal disegnatore del Fatto Quotidiano una vignetta a dir poco ingiuriosa. E che, per di più, non fa nemmeno ridere. La Ravetto che fa cose con "la lingua" La vignetta, discutibile opera del disegnatore napoletano Mario Natangelo, è stata condivisa dallo stesso su Twitter e mostra un piccolo Berlusconi addolorato che dice: "Peccato, era ...

