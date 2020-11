Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un tentato femminicidio si racconta a “Verissimo” (Di venerdì 20 novembre 2020) In occasione della puntata speciale contro la violenza sulle donne In occasione della puntata speciale contro la violenza sulle donne, ospite, domani 21 novembre, a Verissimo, Valentina Pitzalis, la ragazza sopravvissuta nel 2011 a un tentato femminicidio da parte dell’ex marito, morto durante l’agguato, che non si rassegnava alla separazione e che ha tentato di darle fuoco appiccando l’incendio nella sua casa di Bacu Abis in Sardegna. Oltre a questa tragedia, che l’ha resa invalida al 100%, Valentina ha dovuto sostenere una battaglia legale contro la famiglia di lui che l’accusava di omicidio colposo, incendio doloso e istigazione al suicidio: “Questi nove anni sono stati all’insegna di una campagna d’odio e di diffamazione pazzesca e ferocissima da parte dei genitori ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) In occasione della puntata speciale contro la violenza sulle donne In occasione della puntata speciale contro la violenza sulle donne, ospite, domani 21 novembre, a Verissimo,, la ragazzanel 2011 a unda parte dell’ex marito, morto durante l’agguato, che non si rassegnava alla separazione e che hadi darle fuoco appiccando l’incendio nella sua casa di Bacu Abis in Sardegna. Oltre a questa tragedia, che l’ha resa invalida al 100%,ha dovuto sostenere una battaglia legale contro la famiglia di lui che l’accusava di omicidio colposo, incendio doloso e istigazione al suicidio: “Questi nove anni sono stati all’insegna di una campagna d’odio e di diffamazione pazzesca e ferocissima da parte dei genitori ...

