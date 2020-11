Valentina Pedicini | la talentuosa regista è scomparsa a 42 anni

Leggi su zon

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lastanotte, ideatrice di “Dove cadono le ombre” e del documentario “Dal profondo” Si è spenta nella notte, la giovanenata a Brindisi nel 1978. Diplomata con lode in regia presso la Zelig International School of Documentary Film ha prodotto opere cinematografiche che hanno conquistato la critica. I suoi film inoltre si distinguono per lo sguardo attento alla condizione della donna. Il capolavoro dirimane Dal profondo, documentario prodotto nel 2013 che racconta dell’ultima minatrice italiana accompagnandola nell’oscurità a 500 mt di profondità dentro la terra. Grazie a questo documentario riuscì a vincere il Premio ...