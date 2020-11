Vaccino, obbligo per alcune fasce d'età e patentino. Ecco cosa prevede il piano (Di venerdì 20 novembre 2020) Per il Vaccino la data di inizio potrebbe essere gennaio: tra patentino e ipotesi di 'obbligo a fasce' in base all'età, il piano prende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. "Stiamo ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Per illa data di inizio potrebbe essere gennaio: trae ipotesi di '' in base all'età, ilprende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. "Stiamo ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Arcuri: 'Per ora non è previsto obbligo vaccino' Il Commissario per l'Emergenza: 'Lunedì il bando su siring… - RaiNews : #coronavirus #covid19 Per ora non è previsto alcun obbligo. I primi 3,4 milioni di dosi del #vaccino Pfizer arriver… - ermarluck : Ed ora vorrei vedere quelle ?? che m'insultano quando dico che non farei un vaccino i cui tempi di sperimentazione s… - Karm3nB : @giacominchio1 @Dyaale @LuigiNicolucci @Corriere I medici si sono opposti all'obbligo del vaccino antinfluenzale. Anno 2020. Informati - Karm3nB : @LuigiNicolucci @Corriere E quindi cosa è cambiato? Medici e infermieri si sono opposti anche all'obbligo per il va… -