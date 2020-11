Vaccino Covid, si parte a gennaio: obbligo per fasce d’età e pantentino. Le prime indicazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccino Covid, si parte a gennaio tra patentino e ipotesi di “obbligo a fasce” in base all’età. Il piano prende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. «Stiamo disegnando un piano dei vaccini. Il primo sarà quello di Pfizer e all’Italia arriveranno 3,4 milioni di dosi nella seconda parte di gennaio. Serviranno a vaccinare 1,7 milioni di italiani perché a ogni persona dovranno essere somministrate due dosi», ha detto. Vaccino Covid, distribuzione alla Pfizer Il prodotto Pfizer richiede condizioni particolari per la conservazione, con temperature di circa -70/-80 gradi. I frigoriferi «ci sono», ha detto Arcuri. «Martedì scorso abbiamo inviato alle Regioni una lettera in cui chiediamo di indicarci i luoghi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020), sitra patentino e ipotesi di “” in base all’età. Il piano prende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. «Stiamo disegnando un piano dei vaccini. Il primo sarà quello di Pfizer e all’Italia arriveranno 3,4 milioni di dosi nella secondadi. Serviranno a vaccinare 1,7 milioni di italiani perché a ogni persona dovranno essere somministrate due dosi», ha detto., distribuzione alla Pfizer Il prodotto Pfizer richiede condizioni particolari per la conservazione, con temperature di circa -70/-80 gradi. I frigoriferi «ci sono», ha detto Arcuri. «Martedì scorso abbiamo inviato alle Regioni una lettera in cui chiediamo di indicarci i luoghi ...

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - TgLa7 : #Covid: vaccino BioNTech/Pfizer 'possibile' arrivo entro anno - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - Salvo_Parisi : RT @SanofiIT: Vaccino anti-Covid di Sanofi e GSK. “La sperimentazione di fase 3 partirà a inizio dicembre in concomitanza con la produzione… - RobertoDegrass1 : RT @claudio_2022: Arcuri spieghi o si dimetta. Come mai lo stato ha comprato le mascherine a 55cent quando imponeva agli italiani la vendit… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, corsa delle Regioni: spunta la patente ai vaccinati Il Messaggero Covid, restiamo lucidi nel nostro inverno più difficile

Un suicidio» Covid, Anelli, presidente dei medici ... nemmeno tra amici e parenti); la totale irreperibilità dei vaccini anti-influenzali nella regione che per decenni ha vantato il suo sistema ...

Covid, Il Mattino: in Campania vaccino per 170 mila persone a gennaio

COVID CAMPANIA VACCINO – Dopo l’annuncio della Pfitzer sull’efficacia al 90% del vaccino per il Covid, l’Italia ha organizzato un piano per la distribuzione. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, ...

Un suicidio» Covid, Anelli, presidente dei medici ... nemmeno tra amici e parenti); la totale irreperibilità dei vaccini anti-influenzali nella regione che per decenni ha vantato il suo sistema ...COVID CAMPANIA VACCINO – Dopo l’annuncio della Pfitzer sull’efficacia al 90% del vaccino per il Covid, l’Italia ha organizzato un piano per la distribuzione. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, ...