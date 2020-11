Vaccino Covid, Pfizer chiede l’autorizzazione all’uso in emergenza negli Usa. La Fda deciderà se dare via libera (Di venerdì 20 novembre 2020) L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, insieme alla tedesca BioNTech, ha chiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza del proprio candidato Vaccino all’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda). Una mossa che potrebbe portare alla somministrazione delle prime dosi già dal mese prossimo. “Il nostro lavoro non è mai stato così urgente”, ha spiegato l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. L’azienda è intenzionata a chiedere un prossimo via libera anche in Europa e nel Regno Unito. La notizia è arrivata pochi giorni dopo che le aziende hanno presentato l’esito degli studi di fase 3. Questi hanno dimostrato che il Vaccino ha un’efficacia del 95% ed è in grado di prevenire non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) L’azienda farmaceutica statunitense, insieme alla tedesca BioNTech, ha chiestodidel proprio candidatoall’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda). Una mossa che potrebbe portare alla somministrazione delle prime dosi già dal mese prossimo. “Il nostro lavoro non è mai stato così urgente”, ha spiegato l’amministratore delegato diAlbert Bourla. L’azienda è intenzionata are un prossimo viaanche in Europa e nel Regno Unito. La notizia è arrivata pochi giorni dopo che le aziende hanno presentato l’esito degli studi di fase 3. Questi hanno dimostrato che ilha un’efficacia del 95% ed è in grado di prevenire non ...

